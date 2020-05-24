مصدر مسوول يعلن ايفاد فرق التقييم والاغاثة الى منطقة الزلزال بمحافظة كهكليوية وبويراحمد 

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم الاحد منطقة دوغنبدان مركز مدينة غجساران بمحافظة كهكلوية وبويراحمد.

واعلن مركز رصد الزلازل لمؤسسة الجيو فيزياء التابع لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 13 و41 دقيقة و27 ثانية في عمق 10 كيلومتر تحت الارض.

وقال محافظ كهكليوية وبويراحمد حسين كلانتري في تصريح لمراسل ارنا : ان فرق التقييم والاسناد التابعة لادارة الازمة وايضا فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر وقسم الطوارئ في المحافظة تم ايفادها الى تلك المنطقة.

واشار الى ان عملية تقييم الخسائر جراء هذا الزلزال تجري حاليا في هذه المنطقة وان هناك تنسيق كامل بين الكوادر الاغاثية وقسم ادارة الازمة.

وقال كلانتري : انه وفقا للتقارير الواردة فان تصدعات وقعت في جدران المباني السكنية داخل القرى المحيطة ومدينة دوغنبدان جراء الزلزال فضلا عن الحاق خسائر لمنشات البني التحتية.

واضاف، ان بعض الطرق المواصلاتية الجبلية في المنطقة شهدت انهيارات وان ادارة صيانة الطرق تعكف حاليا على ازالة الاتربة والحجار لاعادة فتحها.

واشار الى وجود انباء عن اصابة بعض المواطنين خلال هروبهم من منازلهم جراء وقوع الزلزال وقال انه لم ترد بعد تقارير بهذا الشان من المستشفيات والمراكز العلاجية.

انتهى**2018/ ح ع **