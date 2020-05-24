مسؤول : زلزال دوغنبدان الحق اضرارا في بعض المناطق التراثية بمحافظة كهكلوية وبويراحمد

واضاف صفائي اليوم الاحد في تصريح لمراسل "ارنا"، " انه وفقًا للتقارير الواردة حول الأضرار الناجمة عن الزلزال، فقد تم إرسال فرق من الخبراء لزيارة الجزء التراثي لمنطقة دهدشت في الساعات الأولى من وقوع هذا الزلزال.

واضاف ان الزلزال ادى الى حدوث تصدعات في جزء كبير من المعالم الاثرية والتاريخية، بما في ذلك "كاروانسرا" (محطة استراحة القوافل في القديم) بالجزء التراثي لمنطقة دهدشت.

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم الاحد منطقة دوغنبدان مركز مدينة غجساران بمحافظة كهكلوية وبويراحمد.

واعلن مركز رصد الزلازل لمؤسسة الجيو فيزياء التابع لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 13 و41 دقيقة و27 ثانية في عمق 10 كيلومتر تحت الارض.

انتهى**2018/ ح ع **