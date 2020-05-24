الرئيس روحاني يؤكد على اعادة فتح الحدود البرية والجوية بين ايران وتركيا

واشار الرئيسان الايراني والتركي خلال الاتصال الى المشاكل الاقتصادية السائدة في العالم اثر جائحة كورونا، واكدا على اعادة فتح الحدود البرية والجوية في اسرع وقت ممكن مع رعاية البرتوكولات الصحية والوقائية لاستئناف التبادل التجاري والسلع بين البلدين.

وتطلعا الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة قريبا، وايضا انطلاقة جديدة وايجابية في مرحلة ما بعد ازمة كورونا، على صعيد العلاقات الاقتصادية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وانقرة.

كما دعيا الى تبادل الخبرات العلمية والعلاجية بين ايران وتركيا في سبيل مكافحة هذا الوباء.

الى ذلك، قال الرئيس التركي : انني على يقين بان التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين من شأنه ان يكون مجديا في مجال مكافحة فيروس كورونا.

اردوغان، نوّه بدوره الى ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وانقرة؛ مؤكدا انه سيصدر التعليمات اللازمة بشان اعادة فتح الحدود البرية والجوية واستئناف التبادل التجاري مع ايران.

انتهى ** ح ع