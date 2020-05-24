مسؤول : ايران على اعتاب احتواء الموجة الاولى لمرض كورونا

واضاف "قناعتي" في تصريحه الاحد لمراسل "ارنا" : ان توقعاتنا بشأن الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ايران كانت متطابقة تقريبا مع الاحصائيات المعلنة بهذا الشان.

ولفت المسؤول بوزارة الصحة الايرانية الى ان المصابين بامراض مسبقة هم اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا، داعيا هذه الشريحة الى توخي مزيد من الحذر ومراقبة وضعهم الصحي.

وردّا على سؤال بشأن احتمال بدء الموجة الثانية لتفشي مرض كورونا قريبا من عدمه في البلاد؟، قال قناعتي : ان الموجة الثانية لتفشي الفيروس يبدو بدات قبل 10 او 15 يوما ما ادى زيادة عدد المصابين في بعض المحافظات، لكن هذا المنحى التصاعدي كان تدريجيا وسيعود الى وضعه الطبيعي خلال الايام القادمة.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، اعلن ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 135 الفا و701 حالة، فيما توفي 58 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس 7417 حالة.

واوضح جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2180 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران الى 135 الفا و701 شخصا لغاية الان بينهم 2615 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 105 الاف و801، وان 800 الف و519 شخصا في انحاء البلاد خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" حتى الان.

انتهى ** ح ع