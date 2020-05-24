روحاني يوعز بمضاعفة الجهود لاحتواء فيروس كورونا في بعض المدن

واشار روحاني الى عودة النشاطات بدءا من الاسبوع القادم لدى المراكز المكتظة بالناس ومنها المراقد المقدسة وبعض الدوائر الحكومية في البلاد؛ مؤكدا على وزير الصحة ضرورة التعاون والتنسيق بين المسؤولين المعنيين لاجراء كافة البروتوكولات الصحية والوقائية تحت مراقبة جادة ومستدامة من قبل هذه الوزارة.

بدوره، قدّم نمكي تقريرا شاملا عن اخر المستجدات المتعلقة بمرض كورونا في ايران؛ معربا عن ارتياحه لتعاون ومواكبة الناس في اجراء البروتوكولات الوقائية والصحية والذي ادى الى تراجع عدد الاصابات وبدء المنحى التنازلي على صعيد البلاد.

واضاف، للاسف هناك محافظة واحدة او محافظتان وبعض المدن التي سجلت زيادة في عدد المصابين جراء عدم الرعاية الدقيقة للتعليمات الصحية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع