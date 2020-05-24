٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83799404
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خلال اتصال هاتفي مع وزير الصحة؛

روحاني يوعز بمضاعفة الجهود لاحتواء فيروس كورونا في بعض المدن

روحاني يوعز بمضاعفة الجهود لاحتواء فيروس كورونا في بعض المدن

طهران / 24 ايار / مايو / ارنا – اوعز رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" خلال اتصال هالتفي مع وزير الصحة والتعليم والطبي والعلاج "سعيد نمكي"، بمضاعفة الجهود والاجراءات الوقائية من قبل اللجان المعنية بمكافحة فيروس كورونا في "المحافظتين والمدن" التي سجلت منحى تصاعديا من حيث عدد الاصابات للحد من تفشي هذا المرض هناك.

واشار روحاني الى عودة النشاطات بدءا من الاسبوع القادم لدى المراكز المكتظة بالناس ومنها المراقد المقدسة وبعض الدوائر الحكومية في البلاد؛ مؤكدا على وزير الصحة ضرورة التعاون والتنسيق بين المسؤولين المعنيين لاجراء كافة البروتوكولات الصحية والوقائية تحت مراقبة جادة ومستدامة من قبل هذه الوزارة. 

بدوره، قدّم نمكي تقريرا شاملا عن اخر المستجدات المتعلقة بمرض كورونا في ايران؛ معربا عن ارتياحه لتعاون ومواكبة الناس في اجراء البروتوكولات الوقائية والصحية والذي ادى الى تراجع عدد الاصابات وبدء المنحى التنازلي على صعيد البلاد.

واضاف، للاسف هناك محافظة واحدة او محافظتان وبعض المدن التي سجلت زيادة في عدد المصابين جراء عدم الرعاية الدقيقة للتعليمات الصحية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

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