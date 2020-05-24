٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٣٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83799485
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ايران تدين التدخلات الاجنبية في شؤون الصين

ايران تدين التدخلات الاجنبية في شؤون الصين

طهران / 24 ايار / مايو / ارنا- دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اي تدخلات اجنبية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.

وفي تصريح له اليوم الاحد اعتبر موسوي "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى والحفاظ على وحدة الاراضي واحترام السيادة الوطنية لدول العالم" من المبادئ الواضحة والتي لا تتغير في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد قائلا، انه بناء على هذه المبادئ فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد على اهمية احترام مبدأ "الصين الموحدة" تدين اي تدخلات اجنبية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية والمساس بسيادتها الوطنية ووحدة ارضيها وتشدد على تنفيذ القانون والحفاظ على النظام في مسار استقرار ورخاء وامن سكان هونغ كونغ.

انتهى ** 2342

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