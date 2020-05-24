الرئيس روحاني: قطع سلسلة انتقال كورونا ممكن من خلال التزام البروتوكولات الصحية

جاء ذلك خلال اتصال الرئيس روحاني هاتفيا مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي الذي قدم تقريرا عن اوضاع بعض المحافظات والمدن التي تصاعدت فيها وتيرة تفشي المرض بسبب عدم التزام المواطنين فيها بالتوصيات الصحية.

وقال رئيس الجمهورية، انه على المواطنين في هذه المحافظات والمدن الانتباه الى انه في حال عدم التزام التعليمات والتوصيات الصحية فمن المحتمل ان نقوم باعادة بعض القيود.

واشاد الرئيس روحاني بالتزام المواطنين بالتوصيات الصحية في اقامة مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في المساجد واكد بانه يمكن قطع سلسلة انتقال فيروس كورونا فقط من خلال الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية واضاف، انه في مثل هذه الحالة والتعاون الجيد من قبل المواطنين يمكننا الاستمرار في وتيرة اعادة فتح المزارات الدينية والمراقد المقدسة.

انتهى ** 2342