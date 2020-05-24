٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83799508
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لاريجاني يهنئ نبيه بري لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني

لاريجاني يهنئ نبيه بري لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني

طهران / 25 ايار / مايو /ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني برقية تهنئة الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هنأه فیها والمقاومة الاسلامية لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني عام 2000.

وجاء في جانب من البرقية التي بعثها لاريجاني الاحد، لا شك ان هذا الحدث العظيم يعد صفحة ذهبية في تاريخ نضالات شعوب المنطقة في مواجهة كيان الاحتلال الغاصب للقدس حيث كسر تابو عدم هزيمة هذا الكيان واتضح للجميع خواء ذلك.

واضاف، ان هذا الحدث الذي كان البداية لتطورات مهمة في المنطقة سينتهي بعون الله الى الانتصار الكامل للمقاومة على الكيان الغاصب للقدس وتحرير كل الاراضي المحتلة.

وقال لاريجاني، اغتنم الفرصة سائلا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والعزة لفخامتكم ورجال المقاومة والشعب اللبناني الشامخ.

انتهى ** 2342

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