شركة ايرانية تنتج اكثر من 48 الف طن من الصلب خلال شهر واحد

واشار نادر يوسفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الى انتاج الشركة 48 الفا و 120 طنا من مختلف انواع الصلب خلال الشهر (الايراني) الماضي (انتهى في 20 ايار/مايو) وقال، انه ومع ايجاد البنية التحتية المناسبة والدعم من قبل البنك الوطني (ملي) والمسؤولين في المحافظة يمكن القول بان الارضية المناسبة متوفرة لتحقيق قفزة في الانتاج في هذه الشركة.

واضاف، انه خلال الاعوام واجهنا العديد من المشاكل الجادة في مجال خطوط الانتاج وتوفير المواد الخام وقطع الغيار الا انه وفي ظل الجهود المنجزة فقد تمكنا من تسجيل رقم جديد في الانتاج (48 الفا و 120 طنا) خلال الشهر الماضي وهو رقم غير مسبوق منذ نحو 4 اعوام.

واوضح بان هذه الشركة لها حصة ملحوظة في انتاج الصلب في البلاد واضاف، ان هذا الحجم من الانتاج تحقق رغم الظروف الخاصة في البلاد ومنها محافظة خوزستان من حيث تفشي فيروس كورونا وضرورة التزام البروتوكولات الصحية.

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