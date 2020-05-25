ناقلة نفط إيرانية ترسو في مصفاة فنزويلا

وكتب مركز تتبع ناقلات النفط (TankerTrackers) في تعريدة له على تويتر بانها رست ناقلة فورتون(Fortune) للنفط الإيرانية ، التي تم شحنها بـ 43 مليون لتر من البنزين في ميناء شهيد رجائي في منتصف مارس في الرصيف الثاني في مصفاة ال باليتو الفنزويلية في غرب العاصمة كاراكاس.

وهي أول من خمس ناقلات النفط إلايرانية التي ترسو على الساحل الشمالي لفنزويلا على الرغم من التهديدات والعقوبات الأمريكية ، وهي مستعدة لتفريغ حمولتها من الوقود.

تظهر صور الأقمار الصناعية بان ناقلة إيرانية تقوم حاليا بعملية الرسو في مصفاة إل باليتو بمساعدة زورقين فنزوئليين بعد منتصف الليل الماضي ، حسب التوقيت المحلي.

وبعد التهديدات الأمريكية لضمان وصول السفن الإيرانية إلى شواطئ فنزويلا دون وقوع حوادث ، رافقت البحرية الفنزويلية الناقلة الايرانية عند عبورها المنطقة الاقتصاديةEEZ.

ودخلت ناقلة النفط الثانية التي تسمى ب فارست بحر الكارائيب يوم السبت الماضي وتعبر حاليا ثلاث ناقلات النفط الايرانية أخرى المحيط الأطلسي.

كانت خمس ناقلات النفط الايرانية باسماء فورجون وفارست و فاكسون وبيتونيا وكلاول تحمل الوقود الإيرانية توجهت إلى فنزويلا.

في نفس الوقت الذي دخلت أول ناقلة إيرانية المياه الاقتصادية الخالصة لفنزويلا ، أصبح الهاشتاج #GraciasIran (شكرًا لإيران) أول اتجاه تويتر في فنزويلا.

وقد أظهرت بيانات موقع Marine Traffic المعني برصد حركة الملاحة البحرية، بان ناقلة الوقود الايرانية "Fortune" هي الان على مسافة قريبة من الموانئ الفنزويلية ومازالت تواصل مسارها نحوها.

وافاد الموقع ان الناقلة فورتون هي الان في الساحل الشمالي لاميركا الجنوبية (NCSA) وتواصل سيرها نحو السواحل الفنزويلية.

وتبلغ سرعة الناقلة نحو 13.7 عقدة بحرية وكانت قد انطلقت حسب هذه المعلومات بتاريخ 13 اذار/مارس من ميناء "الشهيد رجائي" جنوب ايران.

انتهى** 1453**