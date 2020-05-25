الزلزال يلحق خسائر تقدر بـ 15 مليار ريال بمدينة دوغنبدان بمحافظة كهكيلوية وبويراحمد

واضاف حشمت الله صميمي دوست اليوم الاثنين خلال زيارته الى مدينة دهدشت التاريخية انه سيتم إرسال تقرير عن الأضرار الملحقة إلى المحافظ ومسؤولي المدينة .

و وفقًا للتقارير الواردة حول الأضرار الناجمة عن الزلزال، فقد تم إرسال فرق من الخبراء لزيارة الجزء التراثي لمنطقة دهدشت في الساعات الأولى من وقوع الزلزال.

واضاف ان الزلزال ادى الى حدوث تصدعات في جزء كبير من المعالم الاثرية والتاريخية، بما في ذلك "كاروانسرا" (محطة استراحة القوافل في القديم) الذي يعد من المعالم الأثرية لمدينة دهدشت.

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم الاحد منطقة دوغنبدان مركز مدينة غجساران بمحافظة كهكلوية وبويراحمد جنوب غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل لمؤسسة الجيو فيزياء التابع لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 13 و41 دقيقة و27 ثانية في عمق 10 كيلومتر تحت الارض.

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