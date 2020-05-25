الرئيس روحاني: نامل بالسيطرة على فيروس كورونا في ظل تعاون المواطنين

واوعز الرئيس روحاني الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي والمحافظين الذين تشهد مناطقهم زيادة نسبية في تفشي فيروس كورونا بتقديم تقارير يومية الى رئيس الجمهورية عن وتيرة الاجراءات المؤثرة للسيطرة على المرض وتنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وخلال اتصاله اليوم مع وزير الصحة ومحافظ خوزستان، تباحث رئيس الجمهورية حول وتيرة تفشي فيروس كورونا في المحافظة واكد على ضرورة اتخاذ السبل المناسبة للحيلولة دون ازديادها، وتلقى تقارير جديدة عن الاجراءات المتخذة في هذا السياق.

واضاف، انه مثلما شهدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البداية في محافظة خوزستان في ظل تعاون المواطنين وجهود الاجهزة المسؤولة عن مكافحة الفيروس في المحافظة، فانه يتوجب الان ايضا وقف الوتيرة النسبية لزيادة المرض عبر المزيد من المراقبة والاشراف والالتزام بالتوصيات الصحية.

وقال الرئيس روحاني، اننا نامل من خلال جهود المسؤولين وتعاون المواطنين بان نتمكن من السيطرة على المرض كي لا نضطر لاعادة القيود السابقة.

انتهى ** 2342