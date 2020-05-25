طهران: اميركا غير مؤهلة سياسيا وقانونيا واخلاقيا لاطلاق الاحكام على الدول الاخرى

وقال موسوي في تصريح له اليوم الاثنين، ان اميركا غير مؤهلة ابدا سياسيا وقانونيا واخلاقيا لاطلاق الاحكام على الدول الاخرى ومن الافضل لها اولا البحث في ماضيها الخبيث والاسود خاصة وان الادارة الحالية لوزارة الخارجية الاميركية تعتبر بفخر ان الكذب هو عنصر تقدمها.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية التقرير الاخير الذي لا اساس له الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية واعتبر الاتهامات الواردة فيه بانها ناجمة عن التزييف والتآمر والاوهام بهدف شن الحرب النفسية وفرض الضغوط وقال، ان هذا المسمى تقريرا هو حسب النهج المالوف (للادارة الاميركية) مزيج من الاوهام والاتهامات الفارغة التي لم يتم تقديم اي وثيقة لاثباتها وهي تطرح من قبل من تدخلوا خلال القرن الاخير في شؤون 55 دولة مستقلة على الاقل في العالم بذرائع خاوية وهنالك قائمة طويلة من تدخلاتها اللاقانونية ضد شعوب العالم وان المحللين والباحثين باصدارهم مئات الكتب قد كشفوا عن جزء منها فقط في هذا الصدد.

يتبع