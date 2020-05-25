الرئيس روحاني يؤكد اهمية تطوير وإكمال الحكومة الالكترونية

وخلال اتصاله مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، أشار الرئيس روحاني الى ان تطوير الحكومة الالكترونية والفضاء الافتراضي يعد من خدمات الحكومة الحالية للمواطنين، وقال: انه في هذه الظروف التي تواجه البلاد فيروس كورونا، فإن المواطنين أدركوا جيدا المزايا والإمكانيات المرتبطة بالحكومة الالكترونية وتطوير الفضاء الافتراضي في إدارة شؤونهم وقد استفادوا منها جيدا.

واعتبر الرئيس روحاني ان من الضروري تطوير الحكومة الالكترونية في البلاد، وأعرب عن تقديره لجهود هذا القطاع، مؤكدا ضرورة الاهتمام بإكمال الحكومة الالكترونية على وجه السرعة.

وصرح بان تطوير الفضاء الافتراضي ساعد كثيرا في انجاز الانشطة في مختلف القطاعات خاصة في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الاشهر الاخيرة، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود في سياق تطوير هذا القطاع في جميع انحاء البلاد.

انتهى ** 2342