رئيس برلمان فنزويلا: طهران وكاراكاس تتخذان الخطى في طريق العزة

واكد نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي في تغريدة له اهمية الاجراءات المتخذة في سياق التضامن بين الشعبين الايراني والفنزويلي ومنها ارسال 5 ناقلات وقود من ايران الى فنزويلا.

وكتب كابيلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين مع وصول اول ناقلة وقود ايرانية الى بلاده، ان الشعبين اللذين يتعرضان لهجوم الامبريالية، قررا اتخاذ الخطى في طريق العزة.

واضاف: ان المعارضين عملاء الامبريالية يرون بنظرتهم البسيطة ناقلات وقود فقط. انهم غير قادرين على رؤية نطاق هذه الجهود. نحن المنتصرون.

يذكر ان ناقلتين من اصل 5 ناقلات وقود ايرانية وصلت الى فنزويلا لغاية الان لتغطية حاجتها الى البنزين.

انتهى ** 2342