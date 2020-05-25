روحاني يؤكد ضرورة إكمال وتطوير مشاريع النفط والغاز والبتروكيمياويات في البلاد

وبعد استماعه الى تقرير وزير النفط بيجن زنكنة بشأن آخر أوضاع المشاريع ذات الاولوية في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات في العام الجاري، قال الرئيس روحاني: لقد شهدنا خلال الاعوام الاخيرة تقدما وإنجازا للمشاريع المختلفة في قطاع النفط والغاز.

وأشار الى التأثير المباشر لنشاط هذا القطاع على تحقيق قفزة الانتاج بالبلاد، وقال: انه علينا بذل الجهود لإنجاز وتدشين جميع المشاريع النفطية خاصة في قطاع البتروكيمياويات من خلال الاستفادة من قدرات خبراء البلاد وطاقاتهم بأسرع ما يمكن.

واعتبر الأضرار بانها كانت في ادنى مستوياتها في مختلف النشاطات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات بسبب انتشار كورونا، موجها الشكر والتقدير لجميع المهندسين والعمال في هذا القطاع الذين حضروا الى أماكن عملهم رغم انتشار وباء كورونا مع التزام التوصيات الصحية وبذلوا اقصى جهودهم في مسار خدمة الشعب والبلاد.

انتهى ** 2342