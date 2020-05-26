٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83800037
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اكثر من الف وحدة سكنية تضررت اثر زلزال الاحد في جنوب غرب ايران

اكثر من الف وحدة سكنية تضررت اثر زلزال الاحد في جنوب غرب ايران

كجساران / 26 ايار / مايو / ارنا- اعلن محافظ كهكيلوية وبوير احمد حسين كلانتري بان اكثر من الف وحدة سكنية تضررت اثر الزلزال الذي ضرب مدينة دوكنبدان يوم الاحد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال كلانتري في تصريح له الاثنين، ان الاضرار لحقت بالوحدات السكنية ذات النسيج القديم في مدينة دوكنبدان والقرى التابعة لها.

واوضح بان الاضرار التي لحقت بهذه الوحدات السكنية تراوحت نسبتها بين 10 الى 40 بالمائة.

وقال كلانتري ان عدد المصابين جراء الزلزال وتوابعه بلغ 14 شخصا تمت معالجتهم ميدانيا.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة دوكنبدان التابعة لقضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران في الساعة الواحدة و 41 دقيقة و 27 ثانية بعد الظهر اول امس الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 11 دقيقة و 27 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

انتهى ** 2342

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