٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83800735
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تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران/ 27 ايار/مايو/ارنا-اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 141 الف و591 حالة وبوفاة 56 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7564 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2080 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 141 الف و591 حالة لغاية الان بينهم  2551 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 111 الاف  و176 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 56 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7564 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 856  الفا و546 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
انتهى **م م

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