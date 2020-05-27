تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2080 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 141 الف و591 حالة لغاية الان بينهم 2551 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 111 الاف و176 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 56 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7564 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 856 الفا و546 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى **م م