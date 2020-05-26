مشاركة إيرانية متميزة في معرض ثقافي بمقاطعة جيانغسو الصينية

وحسبما أفادت السفارة الإيرانية في بكين، حضر مراسم الافتتاح مسؤولون من وزارة الثقافة والسياحة الصينية ومسؤولون من مقاطعة جيانغسو ووسائل الإعلام المحلية.

وحلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضيفا للشرف على المعرض، من خلال عرضها 28 قطعة بديعة من أنواع الحرف اليدوية بما في ذلك فن المينا، والخاتم، والسجاد، والبساط المنسوج يدويا، والخرط على الخشب وغيرها من الصناعات اليدوية المختلطة.

كما تم في حفل الإفتتاح، بث رسالة مصورة من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين محمد كشاورز زاده.

انتهى**أ م د