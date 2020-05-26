٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83800883
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مسؤول : اكبر مشروع سككي وطني دخل حيز التنفيذ بالفعل

مسؤول : اكبر مشروع سككي وطني دخل حيز التنفيذ بالفعل

زاهدان / 26 ايار / مايو / ارنا – قال مساعد وزير الطرق وبناء المدن "خير الله خادمي" : ان اكبر مشروع سككي وطني دخل مرحلة التنفيذ بالفعل في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، على ان يتم انجازه وتدشينه مطلع العام القادم (في 21 اذار / مارس 2021).

واضاف "خادمي" في تصريح للصحفيين على هامش زيارة مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والموازنة (محمد باقر نوبخت) اليوم الثلاثاء الى محافظة سيستان بلوجستان : ان هناك اجراءات مطلوبة بدأت بالفعل في مجال تعزيز البنى التحتية لدى هذه المحافظة، اهمها طريق جابهار – زاهدان السككي وايضا تطوير شواطئ مكران.

وتابع، ان ممر الشمال – جنوب شرق من 4 مراحل في خراسان الرضوية (شرق) وصولا الى سيتان وبلوجستان بمسافة تبلع نحو الف و500 كم في اطار هذه المشاريع البنيوية ايضا دخلت مرحلة التنفيذ.

واكد ان وزارة الطرق تتابع عمليات انجاز مشروع ممر الشمال – جنوب شرق السككي الذي يصل بلدان اسيا الوسطى بالمياه الجنوبية وعمليات التطوير الشامل في محافظة سيستان وبلوجستان.

واوضح مساعد وزير الطرق، ان المرحلة الاولى من مشروع ربط جابهار (مركز المحافظة) بالشبكة السككية والمتمثل في طريق جابهار – زاهدان السككي بمسافة 635 كم من الطريق الاصلي، الى جانب طرق فرعية بمسافة 730 كم دخلت حيز التنفيذ بالفعل؛ موضحا ان 43 بالمئة من اجمالي هذا المشروع و60 بالمئة من البنى التحية ذات الصلة انجز لحد الان.

انتهى ** ح ع

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