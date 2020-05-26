مسؤول : اكبر مشروع سككي وطني دخل حيز التنفيذ بالفعل

واضاف "خادمي" في تصريح للصحفيين على هامش زيارة مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والموازنة (محمد باقر نوبخت) اليوم الثلاثاء الى محافظة سيستان بلوجستان : ان هناك اجراءات مطلوبة بدأت بالفعل في مجال تعزيز البنى التحتية لدى هذه المحافظة، اهمها طريق جابهار – زاهدان السككي وايضا تطوير شواطئ مكران.

وتابع، ان ممر الشمال – جنوب شرق من 4 مراحل في خراسان الرضوية (شرق) وصولا الى سيتان وبلوجستان بمسافة تبلع نحو الف و500 كم في اطار هذه المشاريع البنيوية ايضا دخلت مرحلة التنفيذ.

واكد ان وزارة الطرق تتابع عمليات انجاز مشروع ممر الشمال – جنوب شرق السككي الذي يصل بلدان اسيا الوسطى بالمياه الجنوبية وعمليات التطوير الشامل في محافظة سيستان وبلوجستان.

واوضح مساعد وزير الطرق، ان المرحلة الاولى من مشروع ربط جابهار (مركز المحافظة) بالشبكة السككية والمتمثل في طريق جابهار – زاهدان السككي بمسافة 635 كم من الطريق الاصلي، الى جانب طرق فرعية بمسافة 730 كم دخلت حيز التنفيذ بالفعل؛ موضحا ان 43 بالمئة من اجمالي هذا المشروع و60 بالمئة من البنى التحية ذات الصلة انجز لحد الان.

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