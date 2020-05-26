نجم آخر من برسبوليس يحوز على لقب الأفضل آسيويا

وخلال استطلاع للرأي أجراه الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، حاز حسيني على 91 بالمئة من الأصوات ليتغلب على كافة منافسيه الياباني كوكي يونكورا، والكوري الجنوبي كيون وونغ، والصيني هافو تشون مين، والسعودي عبد الرحمن غريب ويفوز باللقب.

وصنف هدف عبد الرحمن غريب في مرمى نادي باختاكور طشقند في المرتبة الثانية بعد أن حاز على 7 في المائة من اجمالي الأصوات.

انتهى**أ م د