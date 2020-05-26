نجم آخر من برسبوليس يحوز على لقب الأفضل آسيويا

وخلال استطلاع للرأي أجراه الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، حاز حسيني على 91 بالمئة من الأصوات ليتغلب على كافة منافسيه الياباني كوكي يونكورا، والكوري الجنوبي كيون وونغ، والصيني هافو تشون مين، والسعودي عبد الرحمن غريب ويفوز باللقب.
وصنف هدف عبد الرحمن غريب في مرمى نادي باختاكور طشقند في المرتبة الثانية بعد أن حاز على 7 في المائة من اجمالي الأصوات.
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طهران/26 أيار/مايو/إرنا- تمكن كابتن نادي برسبوليس الإيراني لكرة القدم سيد جلال حسيني من انتزاع لقب أفضل هدف في دوري أبطال آسيا 2018 بعد أن سجل هدفه المتميز في مرمى نادي الجزيرة الإماراتي في الدقائق الأخيرة من الدوري.
وخلال استطلاع للرأي أجراه الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، حاز حسيني على 91 بالمئة من الأصوات ليتغلب على كافة منافسيه الياباني كوكي يونكورا، والكوري الجنوبي كيون وونغ، والصيني هافو تشون مين، والسعودي عبد الرحمن غريب ويفوز باللقب.
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