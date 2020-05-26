الرئيسة السويسرية تعلن عن مباحثاتها حول القضايا الثنائية مع نظيرها الايراني

وكتبت السيدة "سوماغورا" في تغريدتها، "الدبلوماسية في مرحلة كوفيد 19، لقد تحدثت هاتفيا اليوم مع رئيس الجمهورية الايراني حجة الاسلام حسن روحاني".

وتابعت الرئيسة السويسرية : نظرا لمرور مائة عام على حضور سويسرا الدبلوماسي في ايران، نحن تباحثنا بشان القضايا الثنائية وجائحة كورونا والظروف المواتية لتقديم المساعدات الانسانية.

وكان الرئيس روحاني قد اكد في مباحثاته الهاتفية مع نظيرته السويسرية اليوم (الثلاثاء)، أن "الجمهورية الإسلامية تتوقع بأن تلعب سويسرا دورا أكثر فاعلية في ظل الظروف الراهنة الحساسة حيث زيادة الحظر الأمريكي غيرالقانوني واللا إنساني على إيران".

كما تطرق الى الالية المالية السويسرية، مؤكدا ان تفعيل هذه الآلية من شانه أن يترك تاثيرا في الظروف الصعبة الحالية ونحن نتوقع بان تشمل الالية المالية بعض الاصول الايرانية المودّعة لدى البلدان الاخرى.

كما اشار الى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره اتفاقا دوليا، مصرحا انه ينبغي للاتحاد الاوروبي لاسيما البلدان الثلاثة اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التوازن في تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاق وتستطيع سويسرا المساهمة في تعزيز اركان الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع