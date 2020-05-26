لاريجاني: حل مشكلات البلاد يشكل الخطوة الثورية الأهم لمناهضة القمع الأميركي

طهران/ 26 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور" ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 139 الفا و511 حالة، فيما توفي 57 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس الى 7508 حالة.