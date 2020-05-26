لاريجاني: حل مشكلات البلاد يشكل الخطوة الثورية الأهم لمناهضة القمع الأميركي

وأكد لاريجاني ضرورة تعزيز التفاكر بين السلطات الثلاث بالنظر الى الظروف الإقتصادية الراهنة في البلاد، والظروف الإقليمية والدولية الحالية بصورة عامة، لافتا الى أهمية توطيد التعاون بين مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامية وجميع اللجان البرلمانية للتغلب على تداعيات الحظر والبطالة الراهنة التي تعاني منها البلاد.
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طهران/26 أيار/مايو/إرنا- صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، في إجتماع له اليوم الثلاثاء مع مساعدي رؤساء الأجهزة الحكومية للشؤون البرلمانية، ان احتواء المشاكل التي تعاني منها البلاد بإجماع جميع القوى هو أهم إجراء ثوري ضد القمع الأميركي.
وأكد لاريجاني ضرورة تعزيز التفاكر بين السلطات الثلاث بالنظر الى الظروف الإقتصادية الراهنة في البلاد، والظروف الإقليمية والدولية الحالية بصورة عامة، لافتا الى أهمية توطيد التعاون بين مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامية وجميع اللجان البرلمانية للتغلب على تداعيات الحظر والبطالة الراهنة التي تعاني منها البلاد.
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