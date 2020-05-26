العراق يعلن قتل متزعم عناصر داعش الارهابي في هذا البلد

واضاف المصدر نفسه في بيان اليوم، انه "بعملية نوعية تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب من قتل الإرهابي معتز الجبوري"؛ حسب موقع السومرية الاخباري.

هذا ولم يكشف جهاز مكافحة الارهاب العراقي المزيد من التفاصيل بشان عملية القضاء على الارهابي معتز الجبوري.

وفي سياق متصل، اشارت مصادر اعلامية عراقية ان "الجبوري" كان مسؤولا عن التنسيق بين عناصر داعش الارهابية في العراق وسوريا.

علما ان القوات الامنية العراقية نفذت خلال الشهر الماضي العديد من العمليات في مجال مكافحة الارهاب داخل المناطق الشرقية والشمالية والغربية، وذلك بعد زيادة وتيرة الممارسات الارهابية من جانب عناصر داعش في هذا البلد.

انتهى ** ح ع