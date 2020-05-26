٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83801107
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العراق يعلن قتل متزعم عناصر داعش الارهابي في هذا البلد

العراق يعلن قتل متزعم عناصر داعش الارهابي في هذا البلد

طهران / 26 ايار / مايو ارنا – اعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى بــ "والي العراق" ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الارهابي "معتز الجبوري".

واضاف المصدر نفسه في بيان اليوم، انه "بعملية نوعية تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب من قتل الإرهابي معتز الجبوري"؛ حسب موقع السومرية الاخباري.

هذا ولم يكشف جهاز مكافحة الارهاب العراقي المزيد من التفاصيل بشان عملية القضاء على الارهابي معتز الجبوري. 

وفي سياق متصل، اشارت مصادر اعلامية عراقية ان "الجبوري" كان مسؤولا عن التنسيق بين عناصر داعش الارهابية في العراق وسوريا.

علما ان القوات الامنية العراقية نفذت خلال الشهر الماضي العديد من العمليات في مجال مكافحة الارهاب داخل المناطق الشرقية والشمالية والغربية، وذلك بعد زيادة وتيرة الممارسات الارهابية من جانب عناصر داعش في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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