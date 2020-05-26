مقاتلات فنزويلية ترافق ناقلة الوقود الايرانية الثانية

وكتب جسوس سوارز كوريو في تغريدة له اثر وصول ناقلة الوقود الايرانية الثانية الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بفنزويلا: انه وفقا للاتفاقيات البحرية والتقليدية وتعبيرا عن مشاعر الصداقة فاننا نرافقكم تحت حمايتنا الى الميناء المقصود.

وكتب كوريو في تغريدة اخرى: ان مرافقة مقاتلات "اف 16" و"سوخو 30" جانب من حدث تاريخي لمرافقة ناقلة الوقود الايرانية الثانية "فورست" للوصول بامان الى الميناء.

ووجه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الفنزويلية الشكر والتقدير لايران لارسالها ناقلات الوقود الى بلاده لتغطية حاجتها من البنزين.

ولغاية الان وصلت الناقلتان "فورتشن" و"فورست" من اسطول مؤلف من خمس ناقلات الى المياه الفنزويلية فيما اصبحت الناقلة الثالثة "بيتونيا" على مسافة قريبة من هذه المياه، وهناك ايضا الناقلتان "فاكسون" و"كلاول" في الطريق.

انتهى ** 2342