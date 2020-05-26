ناقلة الوقود الايرانية الثانية ترسو في ميناء كاردون بفنزويلا

وافادت "رويترز" نقلا عن بيانات "رفينيتيف أيكون" (Eikon data) بان ناقلة الوقد الايرانية الثانية رست الثلاثاء في ميناء كاردون.

واضافت انه في الوقت الذي تقوم فيه الناقلتان الاولى والثانية "فورتشن" و"فورست" بتفريغ شحنتهما فقد اقتربت الناقلة الثانية "بيتونيا" من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا.

ووفقا لهذا التقرير فان ناقلة الوقود "بيتونيا" اجتازت نفس المسار الذي مرت به الناقلتان "فورتشن" و"فورست" وعبرت الثلاثاء من البحر الكاريبي.

وكان وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي في استقبال ناقلة الوقود الايرانية الاولى "فورشتن" حين وصولها الى ميناء "ال باليتو" ، موجها الشكر والتقدير لطهران لدعمها لكاراكاس في ظروف الازمة.

كما اعتبر الرئيس الفنزويلي "نيكلاس مادورو" وصول ناقلات النفط الايرانية الى بلاده بأنه ترمز الى التآزر والتعاضد بين شعبي ايران وفنزويلا.

ونشر مادورو صورا لناقلات الوقود الايرانية علی صفحته الخاصة في تويتر وشارك في حملة "شكرا ايران" قائلا: ان تزامن نهاية شهر رمضان الكريم مع وصول الناقلة " فورتشن" الى فنزويلا، مدعاة للسرور ويرمز الى التعاضد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا.

واضاف : في الوقت الذي تسعى فيه قوى الظلم والشر لبسط سيطرتها اكثر فأكثر فان السبيل الوحيد لخلاص الامم الحرة هو الاتحاد والاخوة.

واعرب الرئيس الفنزويلي عن شكره للدعم الايراني، مؤكدا ان طهران وكاراكاس تسعيان لتحقيق السلام ومن حقهما التجارة بحرية تامة.

واعتبر مادورو ان الشعب الايراني والفنزويلي شعبان ثوريان وانهما لن يرضخا لامبراطورية اميركا الشمالية.

من جانبه اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الفنزويلية الثلاثاء عن مرافقة مقاتلات "اف 16" و"سوخو 30" لناقلة الوقود الايرانية الثانية "فورست" في المياه الفنزويلية.

وكتب جسوس سوارز كوريو في تغريدة له اثر وصول ناقلة الوقود الايرانية الثانية الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بفنزويلا: انه وفقا للاتفاقيات البحرية والتقليدية وتعبيرا عن مشاعر الصداقة فاننا نرافقكم تحت حمايتنا الى الميناء المقصود.

وكتب كوريو في تغريدة اخرى: ان مرافقة مقاتلات "اف 16" و"سوخو 30" جانب من حدث تاريخي لمرافقة ناقلة الوقود الايرانية الثانية "فورست" للوصول بامان الى الميناء.

ووجه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الفنزويلية الشكر والتقدير لايران لارسالها ناقلات الوقود الى بلاده لتغطية حاجتها من البنزين.

كما اكد وزير الدفاع الفنزويلي "بادرينو لوبيز"، ان القوات المسلحة في بلاده ستقوم بتوفير الحماية لناقلات الوقود الايراني داخل المياه الاقليمية لدولة فنزويلا.

وفي تصريح متلفز الثلاثاء، اضاف الوزير الفنزويلي : كما تم بالنسبة للسفينة الاولى، سنقم بتوفير الحماية للسفن الاربع الاخرى الناقلة للوقود الايراني فور وصولها منطقة فنزويلا الاقتصادية الخاصة.

وتابع، ان حماية الناقلات الايرانية، ياتي في سلّم البرامج في حكومة كاراكاس، "ونحن نرحب بذلك تماما".

وفي معرض تعليقه على نبأ وصول الناقلة "فورتشون" المحملة بالوقود الايراني الى فنزويلا، قال لوبيز : انها خطوة اخوية بين شعبي البلدين.

وكانت اميركا قد وجهت تهديدات في سياق سياساتها البلطجية ولوحت بالتعرض لناقلات الوقود الايرانية المتجهة الى فنزويلا، الا ان طهران رفضت هذه التهديدات واكدت بانها سترد بكل حزم على اي تعرض لهذه الناقلات.

انتهى ** 2342