مجلس الشوری الاسلامی يبدأ دورته الجديدة

وحضر في مراسم افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى الاسلامي عدد من المسؤلين العسكريين والمدنيين بمن فيهم القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية امير موسوي و رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري و وزير الخارجية محمد جواد ظريف و وزير الداخلية عبدالرضا رحماني.

وبعد ترأس العضو الاكبر سنا للجلسة وتلاوة آيات من القران الكريم، سيقدم وزير الداخلية تقريرا عن الانتخابات وبعدها سيلقي رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمته وبعد ذلك ستقام مراسم تحليف النواب المنتخبين .

وبعد ذلك سيذهب نواب مجلس الشورى الاسلامي الى مرقد الامام الخميني ( ره) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية و ستتم الزيارة بمراعاة جميع البرتوكولات الصحية .

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