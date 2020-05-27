الروبوت الطبي الايراني "كیوان لایف بات" يدخل نطاق الخدمة

وتم تصميم وانتاج هذا الروبوت على يد المختصين الايرانيين في أقل من شهر وفقًا لاحتياجات الكادر الطبي في فترة تفشي فيروس كورونا ، ودخل اليوم الأربعاء نطاق الخدمة في مراسم حضرها رئيس مستشفى هاشمي نجاد الدكتور محسن عباسي وبرويز كرمي أمين لجنة تثقيف الاقتصاد القائم على المعرفة، ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران علي رضا زالي.

ويمتلك الروبوت جهاز استشعار للكشف عن الحواجز ، وإمكانية قياس درجة حرارة الجسم ، وقياس مستوى الأكسجين في الدم باستخدام تقنية الرؤية المجسمة (stereo vision).

والميزات الأخرى لهذا الروبوت هي اجراء الاتصالات المرئية والصوتية بين الطبيب والمريض ونقل الطعام والدواء إلى الغرف المختلفة.

كما تم تجهيز الروبوت بنظام الأداء المتعدد حيث بامكانه التحكم في العديد من الروبوتات الأخرى وكذلك اللوحات المضادة للانزلاق على الصواني المتحركة.

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