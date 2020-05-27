٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٠٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83801735
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وزارة الخارجية: رد الولايات المتحدة على المطالبة بالعدالة هو العنف والقوة

وزارة الخارجية: رد الولايات المتحدة على المطالبة بالعدالة هو العنف والقوة

طهران / 27 ايار/ مايو/ ارنا – اعلنت خارجية الجمهورية الاسلامية أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، فإن رد الولايات المتحدة على المطالبة بالعدالة هو اللجوء الى المزيد من العنف والقوة".

وفي اشارة الى ما يتعرض له السود من ظلم في الولايات المتحدة، نشرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ، تغريدة على صفحتها في موقع تويتر، قالت فيه: بعد ست سنوات من مناشدات إريك غارنر الذي كان يقول "لا أستطيع التنفس" ، هذه المرة توفي جورج فلويد ، رجل أسود آخر ، بعد اعتقال وحشي وغير إنساني، يبدو أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، فإن الولايات المتحدة وردا على المطالبة بالعدالة ستلجأ الى المزيد من العنف والقوة".

واشارت التقارير ان خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي قتل اكثر من 200 شخص نتيجة اعمال عنف مارستها الشرطة الامريكية.

انتهى**م م**

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