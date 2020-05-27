وزارة الخارجية: رد الولايات المتحدة على المطالبة بالعدالة هو العنف والقوة

وفي اشارة الى ما يتعرض له السود من ظلم في الولايات المتحدة، نشرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ، تغريدة على صفحتها في موقع تويتر، قالت فيه: بعد ست سنوات من مناشدات إريك غارنر الذي كان يقول "لا أستطيع التنفس" ، هذه المرة توفي جورج فلويد ، رجل أسود آخر ، بعد اعتقال وحشي وغير إنساني، يبدو أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، فإن الولايات المتحدة وردا على المطالبة بالعدالة ستلجأ الى المزيد من العنف والقوة".

واشارت التقارير ان خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي قتل اكثر من 200 شخص نتيجة اعمال عنف مارستها الشرطة الامريكية.

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