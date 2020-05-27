السفير الايراني يثمن مرافقة الجیش الفنزويلي للناقلات الايرانية

وكتب السفير سلطاني في حسابه على موقع "تويتر" تزامنا مع وصول ناقلة الوقود الايرانية الثالثة الى المياه الفنزويلية کتب ضمن هاشتاغ "#شكرا فنزويلا" : ان شجاعة القوات المسلحة الفنزويلية وخطوتها المهنية في مرافقة ناقلات الوقود الايرانية حظيت بتقدير ايران والعالم؛ خطوة بثت الطمانينة والامن لدى طاقم الناقلات. اننا نشكر الشعب الفنزويلي لانجابه مثل هؤلاء الابطال.

وفي رسالة اخرى انتقد السفير الايراني في فنزويلا سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر وكتب: ان الزام الحكومة الاميركية العدوانية والمتمردة بمسؤوليتها تجاه القواعد والمعاهدات الدولية واحترام حرية الملاحة البحرية وحرية التجارة، يعد التاثير الاستراتيجي الاكثر اهمية لوصول ناقلات الوقود الى فنزويلا. المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة كانا منتظران ومستحقان لهذا الانتصار منذ اعوام طويلة.

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