إيران تدعو الى إزالة الحظر أحادي الجانب ضد الشعب السوري

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن اتصالا هاتفيا جرى بين مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص في شؤون سوريا غير بيترسون وكبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي، نوقشت فيه آخر التطورات على صعيد الساحة السياسية، والميدانية، والقضايا الإنسانية، والمشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، وإقامة الجولة القادمة من اجتماع اللجنة الدستورية.

وأكد الجانبان ضرورة إستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الى الشعب السوري خاصة في الظروف الراهنة التي انتشر فيها فيروس كورونا، والمساعدة على عودة النازحين واللاجئين، وكذلك متابعة العملية السياسية لتسوية القضية السورية سلميا.

وشدد خاجي على ضرورة عودة الإستقرار والأمن الى سوريا ومكافحة الإرهاب.

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