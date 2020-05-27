معبر بازركان الحدودي مع تركيا يستأنف نشاطه

وأضاف مدرس خياباني في رسالة بعثها اليوم الأربعاء الى منظمة تنمية التجارة في إيران، انه تم إعادة فتح 17 منفذا حدوديا مع دول الجوار من بين 31 منفذا حتى الآن، فيما 14 منها ما زال مغلقا.
وتم أغلاق معبر بازركان الحدودي منذ شباط/فبراير الماضي اثر تفشي فيروس كورونا.
وتشمل المعابر النشطة حاليا نوردوز- أستارا، وبيله سوار - جلفا، وصنم بلاغي، وبازركان، وتمرجين، وباشماق، وبرويز خان، ودوغارون، وماهيرود، وميلك، ومرجاوه، وسيرانباند، وشوشمي، وشيخ صالح، ومعبر رازي السككي.
انتهى**أ م د
طهران/27 أيار/مايو/إرنا- أعلن المشرف على وزارة الصناعة والتعدين والتجارة حسين مدرس خياباني، أن معبر بازركان الحدودي مع تركيا انضم الى المعابر الحدودية المفتوحة في البلاد.
وأضاف مدرس خياباني في رسالة بعثها اليوم الأربعاء الى منظمة تنمية التجارة في إيران، انه تم إعادة فتح 17 منفذا حدوديا مع دول الجوار من بين 31 منفذا حتى الآن، فيما 14 منها ما زال مغلقا.
تعليقك