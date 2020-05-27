السفير الايراني في كراكاس يعلن : استلام كامل قيمة البنزين المورد الى فنزويلا

واضاف سلطاني في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان عملية توريد البنزين الى فنزويلا تمت وفقا للضوابط والقوانين الدولية؛ مضيفا ان مبالغ البنزين سددت كاملة.

وفيما اشار الى الآليات المختلة المستخدمة في مجال التبادل التجاري الدولي، قال السفير الايراني في كركاس، ان "الجانب الاهم هو بان فنزويلا وايران ليدهما آلية خاصة لتسديد مبالغ الصادرات والاستيراد بينهما كاملة؛ والمثال على ذلك شحنة البنزين الاخيرة".

وكان سلطاني قد اشاد في تغريدة له، بمرافقة وحماية القوات المسلحة الفنزويلية ناقلات الوقود الايراني؛ واصفا ذلك بانه "عمل شجاع وجدير بالتقدير".

وكتب السفير الايراني في تغريدته التي نشرها تزامنا مع وصول ناقلة الوقود الايرانية الثالثة الى المياه الفنزويلية، "#شكرا فنزويلا" : ان شجاعة القوات المسلحة الفنزويلية وخطوتها المهنية في مرافقة ناقلات الوقود الايرانية حظيت بتقدير ايران والعالم؛ خطوة بثت الطمانينة والامن لدى طاقم الناقلات. اننا نشكر الشعب الفنزويلي لانجابه مثل هؤلاء الابطال".

وفي رسالة اخرى انتقد السفير الايراني لدى فنزويلا، سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر وكتب : ان الزام الحكومة الاميركية العدوانية والمتمردة بمسؤوليتها تجاه القواعد والمعاهدات الدولية واحترام حرية الملاحة البحرية وحرية التجارة، يعد التاثير الاستراتيجي الاكثر اهمية لوصول ناقلات الوقود الى فنزويلا؛ لقد كان المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة بانتظار هذا الانتصار منذ اعوام طويلة، وهما يستحقانة".

انتهى ** ح ع