العراق : لاحاجة الى اي جندي اجنبي لمواجهة داعش

وفي تصريح لقناة "الميادين" الاخبارية، اشار "رسول" الى "قيام (العراق) بعمليات نوعية واستباقية ضد تنظيم داعش، تحقق ضربات نوعية"؛ مشددا بقوله : لن نستكين حتى القضاء على الارهابيين.

واضاف : التنسيق مع سوريا مستمر للقضاء على داعش، وستكون هناك عمليات كبيرة من قبل كل القطعات المشتركة وقريباً سيتم الإعلان عن عمل كبير ضده.

ولفت الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، الى ان "داعش يعتمد أسلوب الغفلة، لكن لا قدرة لديه على مواجهتنا، ولن نتوقف قبل القضاء عليه، والقوات المسلحة لا تحتاج إلى أي جندي أجنبي لمواجهة داعش في العراق ونحن قادرون على حماية سيادتنا".

وتابع، أن "التنسيق مع سوريا مستمر للقضاء على داعش"؛ مبينا، انه "لدينا مركز التبادل العالي الرباعي وهناك تعاون استخباري، وأعطينا دمشق معلومات هامة عن التنظيم مكنت الجيش السوري من توجيه ضربات له".

وفي الختام، شدد رسول على ان القوات المسلحة العراقية، مستعدة لمواجهة أي تقدم للاهاربيين عبر الحدود بين العراق وسوريا.

انتهى ** ح ع