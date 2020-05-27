إيران تصدر أقنعتها من طراز N95 الى الخارج

وفي حفل إزاحة الستار عن الروبوت الطبي الإيراني "كيوان لايف بات" بمستشفى الشهيد هاشمي نجاد في طهران اليوم الأربعاء، أشار كرمي الى أن إيران كانت في المرتبة الـ 54 في تطوير العلوم عام 2002، فيما ارتقت الى المرتبة الـ15 في عام 2018.
وتابع، ان هناك حاليا خط نشط لإنتاج أقنعة N95 في كل واحدة من المحافظات إيرانية.
ويمتلك روبوت كيوان لايف بات جهاز استشعار للكشف عن الحواجز، وإمكانية قياس درجة حرارة الجسم، وقياس مستوى الأوكسجين في الدم باستخدام تقنية الرؤية المجسمة، كما بامكانه اجراء اتصالات مرئية وصوتية بين الطبيب والمريض ونقل الطعام والدواء.
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طهران/27 أيار/مايو/إرنا- أعلن أمين لجنة تنمية الثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا، والإقتصاد القائم على المعرفة برويز كرمي عن الحصول على رخصة تصدير كمامات N95 من إنتاج شركة إيرانية قائمة على المعرفة، فضلا عن تصدير أجهزة إيرانية لإنتاج هذا النوع من الكمامات الى دول أخرى.
وفي حفل إزاحة الستار عن الروبوت الطبي الإيراني "كيوان لايف بات" بمستشفى الشهيد هاشمي نجاد في طهران اليوم الأربعاء، أشار كرمي الى أن إيران كانت في المرتبة الـ 54 في تطوير العلوم عام 2002، فيما ارتقت الى المرتبة الـ15 في عام 2018.
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