مسؤول : اول رحلة جوية افغانية بعد تفشي كورونا تحطّ في مطار مشهد الدولي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اوضح "اماني" ان الرحلات الجوية الاجنبية بما يشمل المتجهة الى افغانستان قد توقفت قبل نحو 3 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واضاف، ان اول رحلة جوية افغانية اقلعت الاربعاء من كابول وعلى متنها 146 راكبا، حطت عصر اليوم في مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي بمشهد المقدسة (شرق).

واشار المسؤول في محافظة خراسان الرضوية، ان بعض الرحلات المحلية التي كانت قد توقفت جراء انتشار فيروس كورونا، ستعاود نشاطها من جديد خلال الشهر الحالي.

علما ان مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي بمشهد المقدسة يعد ثاني اكبر مطار في ايران بعد مطار مهراباد الدولي بطهران، والذي يبلغ متوسط الرحلات القادمة والمغادرة فيه 180 رحلة يوميا وفي وقت الذروة يصل الى 250 رحلة.

انتهى ** ح ع