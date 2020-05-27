وزیر الصناعة الايراني بالوکالة: 200 مشروع صناعي ومنجمي جاهز للتدشين حتى نهاية العام

وخلال اجتماعه الاربعاء مع الهيئة التنفيذية لمنظمة "ايميدرو" (منظمة تنمية وتطوير المناجم والصناعات المنجمية الايرانية) قال مدرس خياباني، رغم القيود والحظر فان عملية التنمية في البلاد لم تتوقف وهنالك الان 200 مشروع صناعي ومنجمي باستثمارات تبلغ 170 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) جاهز للتدشين حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) توفر غالبيتها العملة الاجنبية للبلاد.

واضاف، ان ايران تكافح فيروسات الحظر وكورونا وانخفاض اسعار النفط ولكن حتى في هذه الظروف الصعبة هنالك رسالة واضحة وهي ان تنمية البلاد جارية.

وصرح بان النقطة البارزة لهذا النجاح هي تدشين المشاريع من الان فصاعدا تحت عنوان "الانتاج الوطني، العمالة المستديمة، الصادرات المستمرة" من قبل رئيس الجمهورية.

وقال، ان ادارة البلاد خلال النصف الثاني من العام الماضي جرت من خلال العملة الاجنبية الناجمة عن صادرات السلع غير النفطية، لذا فان سياسة الوزارة مبنية على توفير العملة الاجنبية من الصادرات غير النفطية في مختلف القطاعات وفي مقدمها الصلب والنحاس.

واضاف، ان الحاجة الاساسية للبلاد اليوم هي العملة الاجنبية لشراء المواد الخام والمكائن والمعدات لذا فان دور منظمة تنمية وتطوير المناجم والصناعات المنجمية بارز وحاسم في هذا المسار.

واكد اهمية القطاع الخاص في اقتصاد البلاد وعملية التنمية خاصة وان هنالك الان 2500 تريليون تومان سيولة نقدية في البلاد حيث يمكن من خلال توجيهها نحو قطاع الانتاج ان تكون مؤثرة في الانتاج والصادرات وعوائد العملة الاجنبية.

واوضح بان صادرات البلاد من الصلب والنحاس خلال العام الماضي بلغت 9 مليارات دولار وستنضم البلاد الى مجموعة الدول المصدرة للالمنيوم ايضا.

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