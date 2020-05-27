قالیباف مرشح كتلة "الثورة الاسلامية" لرئاسة البرلمان الايراني

وقال النائب ابراهيم رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان كتلة "الثورة الاسلامية" عقدت الاربعاء اجتماعا بحضور 240 نائبا اجروا عملية تصويت حيث حصل قاليباف على 166 صوتا للترشيح لرئاسة مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف، ان حميد رضا حاجي بابائي حصل على 57 صوتا ومصطفى ميرسليم 5 اصوات وحسن نوروزي صوتين.

واوضح بان امير حسين قاضي زادة هاشمي حصل على 94 صوتا وعلي نيكزاد على 93 صوتا كمرشحين لتولي منصبي نائبي رئيس المجلس.

وصرح رضائي انه بناء على ذلك سيتم تقديم قاليباف مرشحا نهائيا عن كتلة "الثورة الاسلامية" لتولي رئاسة مجلس الشورى خلال اجتماع (اليوم) الخميس.

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