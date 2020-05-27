محافظ خوزستان: قائد الثورة وافق على تخصيص 100 مليون يورو لحل مشكلة الصرف الصحي في اهواز

وقال شريعتي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الاربعاء، لقد زرنا قائد الثورة الاسلامية قبل عدة ايام حيث اصدر سماحته الامر اللازم لحل مشاكل مياه الصرف الصحي في مدينة اهواز.

واضاف، ان سماحة القائد اولى اهتماما خاصا بقضية مياه الصرف الصحي في مدينة اهواز وامر بتخصيص 50 مليون يورو لحل مشاكل هذا القطاع في العام الجاري اضافة الى 50 مليون يورو اخر في العام القادم من صندوق احتياطي العملة الاجنبية.

واشار شريعتي كذلك الى اهتمام الحكومة بمعالجة مشاكل محافظة خوزستان خاصة فيما يتعلق بالاتربة والغبار العالق في الجو واضاف، ان الحكومة نفذت اجراءات جيدة فيما يتعلق بالغبار العالق والاتربة خلال الاعوام الاخيرة في محافظة خوزستان.

وقال، ان الحكومة خصصت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة على التوالي؛ 100 مليون دولار و 70 مليون دولار و 300 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للسيطرة على الغبار العالق والاتربة.

واوضح بانه تمت زراعة 30 الف هكتار من البؤر الرئيسية للغبار العالق والاتربة في خوزستان وتم عبر شق قناة ترطيب وتشجير 10 الاف هكتار اخر فضلا عن ادارة اكثر من 100 الف هكتار اخر.

واشار الى امتلاء اكثر من 90 بالمائة من هور العظيم بالمياه في ضوء النسب الجيدة للامطار الهاطلة خلال العامين الاخيرين والتي كان لها دور كبير في السيطرة على احد البؤر الرئيسية للغبار والاتربة في محافظة خوزستان واضاف، ان غالبية الغبار والاتربة في الوقت الحاضر مصدرها الخارج حيث تجري الحكومة مشاورات لمعالجة ذلك.

انتهى ** 2342