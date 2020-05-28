٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83802477
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ايران والبوسنة تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

ايران والبوسنة تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

بلغراد / 28 ايار / مايو /ارنا- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سراييفو محمود حيدري ورئيس مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش على تطوير العلاقات الثنائية بعد تحسن الظروف وعودتها الى حالتها الطبيعية.

وخلال اتصال هاتفي امس الاربعاء هنأ السفير حيدري، رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، لمناسبة عيد الفطر السعيد متمنيا السعادة والازدهار لشعب بلاده.  

ووجه جعغروفيتش الشكر للسفير الايراني لاتصاله الهاتفي، وحمله تحياته وتهانيه لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.

واشار الى انه يتابع عن كثب الاخبار المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران متمنيا النجاح للحكومة والشعب الايراني في القضاء الكامل على هذا المرض.

وجدد رئيس مجلس الرئاسة البوسني الشكر والتقدير للحكومة والشعب الايراني لدعمهما لشعب بلاده في الظروف الصعبة التي مر بها.

انتهى ** 2342  

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