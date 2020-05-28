ايران والبوسنة تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

وخلال اتصال هاتفي امس الاربعاء هنأ السفير حيدري، رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، لمناسبة عيد الفطر السعيد متمنيا السعادة والازدهار لشعب بلاده.

ووجه جعغروفيتش الشكر للسفير الايراني لاتصاله الهاتفي، وحمله تحياته وتهانيه لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.

واشار الى انه يتابع عن كثب الاخبار المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران متمنيا النجاح للحكومة والشعب الايراني في القضاء الكامل على هذا المرض.

وجدد رئيس مجلس الرئاسة البوسني الشكر والتقدير للحكومة والشعب الايراني لدعمهما لشعب بلاده في الظروف الصعبة التي مر بها.

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