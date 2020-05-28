طيران العدوان يشن 47 غارة على محافظات اليمن خلال الساعات الماضية

وأكد مصدر عسكري للمسيرة أن طيران العدوان شن 47 غارة على محافظات مارب والجوف وصعدة وحجة خلال الساعات الماضية.

وفي مارب شن طيران العدوان 19 غارة على مديريتي مجزر ومدغل.

وفي الجوف شن العدوان 5 غارات على قرية الخسف بمديرية الحزم.

ونفذت قوى العدوان 67 خرقا خلال الساعات الماضية بينها تحليق طائرة حربية في أجواء كيلو16، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وشارع الخمسين وكيلو16 والجبلية.

واستشهد امس الأربعاء، شاب إثر إصابته بطلق ناري من قبل مرتزقة العدوان أثناء مروره في الطريق الى قرية القطنة بظمي في حيس.

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