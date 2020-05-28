شلال نجين في اندیکا..جوهرة في قلب الجبال

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اهواز- يقع شلال نجين في مدينة انديكا في مسجد سليمان الواقعة في محافظة خوزستان جنوب ايران بين جبال وسهول منطقة شين بار شمال بحيرة سد شهيد عباسبور. وتحیط بهذا الشلال المناظر الطبيعية الجميلة وسهول شقائق النعمان والمنحدرات المغطاة بأشجار البلوط.
اهواز- يقع شلال نجين في مدينة انديكا في مسجد سليمان الواقعة في محافظة خوزستان جنوب ايران بين جبال وسهول منطقة شين بار شمال بحيرة سد شهيد عباسبور. وتحیط بهذا الشلال المناظر الطبيعية الجميلة وسهول شقائق النعمان والمنحدرات المغطاة بأشجار البلوط.
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