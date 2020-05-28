روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية اذربيجان

واكد الرئيس روحاني في برقيته، ان ايران وجمهورية اذربيجان جارتين تمكنتا من اقامة علاقات مرموقة ومتسمة بحسن الجوار انطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والمذهبية العريقة بينهما ومنذ استقلال هذا البلد.

واضاف ان البلدين مصمّمتان على منح شعبيهما المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة في اطار تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية عن خالص التهاني واطيب التبريكات له بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق التقدم والازدهار.

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