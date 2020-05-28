٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83802804
٠ Persons

سمات

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية اذربيجان

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية اذربيجان

طهران / 28 ايار / مايو / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حسن روحاني" برقية تهنئة لنظيره الاذربيجاني "الهام علييف" هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اذربيجان، منوها فيها بإرادة طهران وباكو في سياق تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات لمنح شعبي البلدين المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد الرئيس روحاني في برقيته، ان ايران وجمهورية اذربيجان جارتين تمكنتا من اقامة علاقات مرموقة ومتسمة بحسن الجوار انطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والمذهبية العريقة بينهما ومنذ استقلال هذا البلد.

واضاف ان البلدين مصمّمتان على منح شعبيهما المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة في اطار تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية عن خالص التهاني واطيب التبريكات له بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق التقدم والازدهار.  

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 2 =