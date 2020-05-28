آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 5.794.723 حالة
- اجمالي عدد الوفيات : 357.516 حالة
- اجمالي عدد المتعافين :2.499.801 حالة
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 1.745.803 - الوفيات : 102.107- المتعافون : 490.130
البرازيل، المصابون : 414.661 الوفيات :25.497 – المتعافون :166.647
روسيا، المصابون : 370.680 – الوفيات: 3.968 – المتعافون : 142.208
اسبانیا، المصابون : 283.849- الوفيات : 27.118 - المتعافون : 196.958
بريطانيا، المصابون : 267.240 الوفيات : 37.460 المتعافون : -
ايطاليا، الاصابات : 231.139 – الوفيات : 33.072 - المتعافون : 147.101
فرنسا، المصابون : 182.913 - الوفيات : 28.596 - المتعافون : 66.584
المانيا، المصابون : 181.895 الوفيات :8.533 – المتعافون :162.800
تركيا، المصابون : 159.797 – الوفيات: 4.431 – المتعافون: 122.793
الهند، المصابون : 158.613 - الوفيات : 4.540 - المتعافون : 67.753
انتهى**م م**
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