٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83802902
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /28 ايار/ مايو/ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الخميس على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 5.794.723 حالة

- اجمالي عدد الوفيات : 357.516  حالة

- اجمالي عدد المتعافين :2.499.801 حالة

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 1.745.803 - الوفيات : 102.107- المتعافون : 490.130

البرازيل، المصابون : 414.661  الوفيات :25.497 – المتعافون :166.647

روسيا، المصابون : 370.680 – الوفيات: 3.968 – المتعافون : 142.208

اسبانیا، المصابون : 283.849- الوفيات :  27.118 - المتعافون : 196.958

بريطانيا، المصابون : 267.240 الوفيات : 37.460 المتعافون  : -

ايطاليا، الاصابات : 231.139 – الوفيات : 33.072 - المتعافون : 147.101

فرنسا، المصابون : 182.913 - الوفيات : 28.596 - المتعافون :  66.584

المانيا، المصابون : 181.895  الوفيات :8.533 – المتعافون :162.800

تركيا، المصابون : 159.797 – الوفيات: 4.431 – المتعافون: 122.793

الهند، المصابون : 158.613 - الوفيات : 4.540 - المتعافون : 67.753

انتهى**م م**

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