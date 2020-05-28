ازاحة الستار عن مشاريع للاقتصاد الرقمي

وتم ازاحة الستار وتدشين هذه المشاريع للارتقاء بحصة المحتوى الداخلي للمستخدمين وكذلك تسهيل دخول الشركات الناشئة "ستارت اب" لقطاع الاعمال.
واقيمت المراسم عبرالفيديوكنفرانس بحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وعدد من المسؤولين.
انتهى**م م**
طهران/ 28 ايلول/ مايو/ ارنا – برعاية رئيس الجمهورية الاسلامیة الايرانية حسن روحاني ازيح الستار اليوم الخميس عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي.
وتم ازاحة الستار وتدشين هذه المشاريع للارتقاء بحصة المحتوى الداخلي للمستخدمين وكذلك تسهيل دخول الشركات الناشئة "ستارت اب" لقطاع الاعمال.
واقيمت المراسم عبرالفيديوكنفرانس بحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وعدد من المسؤولين.
انتهى**م م**
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