٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83802975
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روسيا تعتبر الاجراءات الامريكية بشأن الاتفاق النووي خطرا عالميا

روسيا تعتبر الاجراءات الامريكية بشأن الاتفاق النووي خطرا عالميا

موسكو / 28 ايلول/ مايو/ ارنا – اعتبر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا "ميخائيل اوليانوف " الاجراءات الامريكية بشأن الاتفاق النووي ومعلهدة منع انتشار الاسلحة النووية " ان بي تي" تشكل خطرا على الامن العالمي .

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس: ان امريكا تصر على ان ايران يجب عليها تطبيق معاهدة حظر الاسلحة النووية بشكل مطلق على الرغم من ان البند الرابع من المعاهدة يسمح  لها الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية.

واضاف اوليانوف ان هذا يتعارض مع ميثاق عدم انتشار الاسلحة النووية ويعتبر ازدواجية في المعايير.

وكتب كذلك اليوم الخميس في صفحته الخاصة بفيسبوك : ان الجميع يعترف ان الحقوق في العلاقات الدولية تاتي متلازمة مع التعهدات وان هذا الامر مصادق عليه في محكمة العدل الدولية .

واضاف ان امريكا تعتقد انها تتمتع بحقوق بالنسبة للقرار 2231 ولكن بنفس الوقت لا تلتزم بتعداتها حياله.

انتهى**م م**

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