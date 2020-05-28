روحاني : الاقتصاد التقليدي في طور التحول الى الاقتصاد الرقمي

واضاف روحاني اليوم الخميس خلال مراسم ازاحة الستار عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي التي اقيمت عبر الفيديو كنفرانس: اننا اليوم تمكنا من الوصول الى الاقتصاد الرقمي وان الكثير من الاعمال تدار رقميا وان هذا النوع من الاقتصاد المتداول عالميا يشكل فرصة مهمة وثمينة للشعب الايراني .

واوضح ان اقتصاد البلاد في تغيير نحو الاقتصاد الرقمي في جميع المجالات ومنها القطاع الزراعي، مشيرا الى ظروف البلاد نتيجة كورونا مبينا انه خلال هذه الفترة باتت اهمية التكنولوجيا الرقمية مضاعفة واستطعنا تقديم الخدمات الى اكثر من 77 مليون مواطن عن بعد في مجال المصارف وبواسطة النظام الالكتروني الرقمي وحتى تامين احتياجاتهم الغذائية اليومية فكان يتم عبر الفضاء الافتراضي .

واشار الى مجال التعليم كذلك حيث تمكن طلاب المدارس والجامعات مواكبة تعليمهم عبر التكنولوجيا الرقمية افتراضيا ، مشددا على ضرورة تنمية الاتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتشمل جميع المرافق .

وقد تم اليوم الخميس برعاية رئيس الجمهورية الاسلامیة الايرانية حسن روحاني ازاحة الستار عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي.

وتم ازاحة الستار وتدشين هذه المشاريع للارتقاء بحصة المحتوى الداخلي للمستخدمين وكذلك تسهيل دخول الشركات الناشئة "ستارت اب" لقطاع الاعمال.

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