%95من الاحتياجات الاساسية للقوة البحرية يتم انتاجها محليا

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا للقوة البحرية للحرس الثوري في المنطقة البحرية الاولى للحرس الثوري في بندرعباس قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، ان اكثر من 95 بالمائة من الحاجات الاساسية للقوة البحرية للحرس الثوري يتم توفيرها وانتاجها داخل البلاد.

واوضح الادميرال تنكسيري ان سرعة الزوارق السريعة للبلاد بلغت 92 عقدة، لافتا الى البدء قريبا بتصنيع سفينة "الشهيد سليماني" الحربية بطول 65 مترا مشيرا الى ان تغييرات خاصة قد اجريت على هذه الزوارق للارتقاء بادائها وفاعليتها من حيث التصميم ونوع الاسلحة المستخدمة.

ولفت الى تحقيق سرعة 92 عقدة في القطع البحرية الايرانية بمعرفة وطنية واضاف، ان هذه السرعة تعادل 3 اضعاف سرعة القطع البحرية الاميركية حيث تحقق هذا الامر من خلال التصميم الفريد من نوعه والارتقاء بهيكلية المحركات.

واعتبر السرعة والخفة وقدرة المناورة العالية الى جانب الارتقاء بالاسلحة المستخدمة، هي من خصائص القطع البحرية القتالية –الهجومية الجديدة المصنعة من قبل الصناعات الدفاعية والشركات المعرفية.

واقيمت صباح اليوم الخميس في بندرعباس مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا سريعا للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

والزوارق القتالية السريعة التي تسلمتها القوة البحرية للحرس الثوري هي من نوع " عاشوراء " و" طارق " و" ذوالفقار" وقد تم تصميم وتصنيع هذه الزوارق الحربية والدورية من قبل منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد االقوات المسلحة الايرانية.

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