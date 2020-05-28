٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83803064
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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7627 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7627 حالة

طهران/ 28 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور" ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 143 الفا و849 حالة، فيما توفي 63 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس الى 7627 حالة.

واوضح جهانبور في تصريح صحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2258 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 143 الفا و849 حالة لغاية الان بينهم2543 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 112 الفا  و988 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 63 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7627 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 876 الفا و492 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**م م**

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