فنزويلا تؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية ضد الاجراءات الامريكية

وكتب وزير خارجية فنزويلا " خورخه ارئاسا" على صفحته الخاصة في تويتر اليوم الخميس , ان الحكومة الفنزويلية تدعم الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن سيادتها الوطنية .

واكد ارئاسا بعد اعلان وزيرخارجية امريكا بمبيو انهاء اعفاء الحظر الدولي المتعلق بالاتفاق النووي وانه سينفذ خلال 60 يوم اكد وزير خارجية فنزويلا دعم بلاده القاطع لايران ضد الاجراءات الامريكية .

وقال ايضا ان التوترات التي ينتهجها ترامب ووزير خارجيته بمبيو ضد ايران مثال بارز على الاجراءات المغايرة للدبلوماسية والتي ستدفع المنطقة للنزاعات والحروب مؤكدا ان الحكومة الفنزويلة تدعم ايران في الدفاع عن سيادتها الوطنية .

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